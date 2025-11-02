संवाद से समाधान मिशन के तहत रेलवे ने शुरू किया मॉडल कॉलोनी अभियान

उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने संवाद से समाधान मिशन के तहत रेलवे कॉलोनियों के कायाकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में जैसलमेर की सोनार रेलवे कॉलोनी का पुनर्विकास कर उसे मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया। इस नव रूपांतरित कॉलोनी का उद्घाटन 31 अक्टूबर को महाप्रबंधक अमिताभ ने किया। नामांकित 11 कॉलोनियों में सोनार कॉलोनी पहला पड़ाव बनकर मंडल की बड़ी उपलब्धि के रूप में उभरी है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सोनार कॉलोनी के पुनर्विकास में कई अभिनव सुविधाओं को जोड़ा गया है। सभी आवासों का नवीनीकरण किया गया है तथा नई सडक़ों और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया गया। प्रत्येक आवास को निजी लॉन से सुसज्जित किया गया है।
कॉलोनी में भूमिगत विद्युत नेटवर्क, आधुनिक सामुदायिक केंद्र, कैरियर परामर्श एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पुस्तकालय एवं ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। इसके साथ ही पार्क में वॉकिंग पाथवे, ओपन जिम, बच्चों के झूले, इंडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। अवन माय ट्री अभियान के तहत पौधरोपण किया गया है। कॉलोनी की दीवारों को थीम आधारित पेंटिंग्स से सजाया गया है। स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य जांच शिविर, शिकायत निवारण शिविर, रचनात्मक प्रतियोगिताएं और कॉलोनी के नियमित रखरखाव के लिए कॉलोनी केयर कमेटी का गठन किया गया है। नगर निगम के वाहनों से कचरा निस्तारण की स्थायी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।
त्रिपाठी ने बताया कि इस नवाचार से न केवल निवासियों को बेहतर भौतिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और सामुदायिक सौहार्द भी सशक्त होगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग