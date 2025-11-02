संवाद से समाधान मिशन के तहत रेलवे ने शुरू किया मॉडल कॉलोनी अभियान

उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल ने संवाद से समाधान मिशन के तहत रेलवे कॉलोनियों के कायाकल्प की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में जैसलमेर की सोनार रेलवे कॉलोनी का पुनर्विकास कर उसे मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया। इस नव रूपांतरित कॉलोनी का उद्घाटन 31 अक्टूबर को महाप्रबंधक अमिताभ ने किया। नामांकित 11 कॉलोनियों में सोनार कॉलोनी पहला पड़ाव बनकर मंडल की बड़ी उपलब्धि के रूप में उभरी है। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि सोनार कॉलोनी के पुनर्विकास में कई अभिनव सुविधाओं को जोड़ा गया है। सभी आवासों का नवीनीकरण किया गया है तथा नई सडक़ों और जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया गया। प्रत्येक आवास को निजी लॉन से सुसज्जित किया गया है।