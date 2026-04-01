लूट की वारदात से टूटी सुरक्षा की छवि… जैसलमेर में बदला अपराध ट्रेंड

सीमावर्ती जिले जैसलमेर में गत रविवार को दिनदहाड़े हुई लूट की वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। अब तक शांत और सुरक्षित माने जाने वाले इस शहर में इस प्रकार की घटना ने आमजन के मन में भय और असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि जिले में अपराध के बदलते ट्रेंड का संकेत भी मानी जा रही है। अब तक जिले में अधिकतर मामलों में चोरी, झपटमारी या छोटे विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन हालिया वारदात में जिस तरह से बदमाशों ने घर में घुसकर महिला को बंधक बनाया और लूट को अंजाम दिया, वह एक सुनियोजित और पेशेवर अपराध का उदाहरण है। इससे साफ है कि अपराधियों की कार्यशैली में बदलाव आया है और वे पहले से अधिक संगठित तरीके से वारदात कर रहे हैं।