Mohan Bhagwat: सोनार किले की गलियों में बुलेटप्रूफ गाड़ी छोड़ ई-रिक्शा पर निकले मोहन भागवत, 871 साल बाद रचा जा रहा इतिहास

ई-रिक्शा से सीधे पार्श्वनाथ जैन मंदिर के मुख्य द्वार पहुंचे डॉ. भागवत ने मंदिर के गर्भगृह यानी 'मूल गम्भारा' में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में माथा टेका और देश की सुख-समृद्धि की कामना की। दर्शन के उपरांत वे ऐतिहासिक 'जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार' पहुंचे, जहां उन्होंने 11वीं सदी की उस अलौकिक 'अमर चादर' के दर्शन किए, जिसका इतिहास चमत्कारों से भरा है।