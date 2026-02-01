संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 को जैसलमेर आएंगे, व्यापक तैयारियां शुरू

जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ परंपरा के प्रथम दादागुरु आचार्य जिनदत्तसूरी की दिव्य चादर का 871 वर्षों बाद पहली बार विधिवत अभिषेक जैसलमेर में होने जा रहा है। आयोजन 6 से 8 मार्च तक आयोजित दादागुरु जिनदत्तसूरी चादर महोत्सव के अंतर्गत संपन्न होगा। दादागुरु जिनदत्तसूरी के स्वर्गवास के पश्चात अग्नि संस्कार के समय उनकी चादर अग्नि से अप्रभावित रही थी। महोत्सव में खरतरगच्छ के गच्छाधिपति आचार्य मणिप्रभ सूरीश्वर महाराज, जैनाचार्यों, शताधिक जैन साधु-साध्वियों तथा वैदिक परंपरा के लगभग 200 संतों के सान्निध्य में आयोजित होगा। महोत्सव के दौरान गुरु भक्ति, चादर अर्पण, धर्मसभा, प्रवचन, भक्ति संगीत और सामाजिक सद्भाव से जुड़े विविध कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी होगी। समायोजन प्रमुख महेन्द्र सिंह भंसाली ने बताया कि महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत करेंगे। दूसरे दिन को भव्य वरघोड़े के साथ दादागुरु की चादर को महोत्सव स्थल तक लाने के बाद अभिषेक किया जाएगा। इसी दिन विश्वभर में एक करोड़ आठ लाख भक्त सामूहिक रूप से दादागुरु इकतीसा का पाठ करेंगे। इसी कड़ी में 8 मार्च को उपाध्याय महेन्द्रसागर महाराज को आचार्य पद प्रदान किया जाएगा।