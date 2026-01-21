तनोट से जयपुर तक के लिए ओरण बचाओ पदयात्रा शुरू, एक महीने में पैदल चलेंगे करीब 725 किमी

पहले पड़ाव में पदयात्रा रणाऊ गांव पहुंच कर रात्रि विश्राम करेगी। टीम ओरण के सुमेरसिंह सांवता, भोपालसिंह झलोड़ा सहित अन्य ग्रामीणों ने इसमें भागीदारी की। भोपालङ्क्षसह ने बताया कि जैसलमेर जिले की सभी ओरणों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के साथ वर्तमान में जो प्रकरण सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं, उनके निस्तारण की प्रमुख मांगें हैं। उन्होंने बताया कि तीन महीने पहले जैसलमेर में इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन चलाया गया था। तब जनप्रतिनिधियों व प्रशासन ने हमें जो आश्वासन दिया था, वह पूरा नहीं हुआ। ऐसे में अब टीम ओरण ने तनोट से जयपुर तक पदयात्रा कर राज्य सरकार के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि पदयात्रा संभवत: आगामी 21 फरवरी को जयपुर पहुंचेगी और वहां मुख्यमंत्री से मिल कर अपनी मांगें रखेंगे। सरकार ने अगर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो जयपुर में धरना दिया जाएगा।