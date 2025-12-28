शतचंडी महायज्ञ: दूसरे दिन पुष्पार्चन, यज्ञ में दी आहुतियां… किए दुर्गाशप्तशति के पाठ

मंदिर में दो चरणों में यज्ञ का आयोजन किया गया, जो देर शाम तक चलता रहा। यज्ञ में आचार्य पंडित अशोक बिस्सा के निर्देशन में आचार्य अशोक रंगा, पंडित मनोजकुमार बिस्सा कोलकाता, राहुल रंगा, रमेश पुरोहित, अशोक बिस्सा के सानिध्य में यजमानों की ओर से दुर्गाशप्तशति के पाठ के साथ यज्ञ में आहुतियां दी गई। रविवार को दूसरे दिन हवन में श्रीसुक्त पाठ से कमलगट्टे, बादाम, किशमिश व बिल्व पत्र की आहुतियां दी गई। प्रतिदिन किए जा रहे 20 पाठ के अंतर्गत रविवार तक 40 पाठ के साथ आहुति दी गई। इसी तरह पुष्पार्चन के अंतर्गत 60 हजार पुष्पों से अर्चन हो चुका है।