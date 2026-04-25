संडे बोल – आपकी आवाज: जैसलमेर शहर में विद्युत कटौती का दौर शुरू हो गया है। आप क्या सोचते हैं?

आगे और खराब न हो हालात

अभी गर्मी की शुरुआत ही हुई है और बिजली के बार-बार ट्रिप होने की समस्या शुरू हो गई है। घरों व दुकानों में कूलिंग सिस्टम ठप हो जाता है, जिससे रहवासियों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी होती है। अगर अभी ये हाल है तो मई-जून में हालात और खराब हो सकते हैं।