पर्यटन सीजन में सोनार दुर्ग – रिंग रोड चार पहिया वाहनों के लिए बंद

इस स्थिति को सुधारने के लिए 26 नवंबर से रिंग रोड पर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। निर्धारित अवधि के दौरान रिंग रोड पर कोई भी चौपहिया वाहन प्रवेश करता है, तो पुलिस उसे जब्त कर चालान करेगी। यदि सुबह 8 बजे के बाद कोई वाहन रिंग रोड पर खड़ा मिलता है तो उसे उठाकर ले जाया जाएगा। दुपहिया वाहन, ऑटो और तिपहिया वाहन पूर्ववत प्रवेश कर सकेंगे। दुर्गवासियों के वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी, जबकि चौपहिया वाहनों की पार्किंग पहले की तरह अखे प्रोल में ही रहेगी।