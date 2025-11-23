Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पर्यटन सीजन में सोनार दुर्ग – रिंग रोड चार पहिया वाहनों के लिए बंद

स्वर्णनगरी में पर्यटन सीजन के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Nov 23, 2025

स्वर्णनगरी में पर्यटन सीजन के बढ़ते दबाव को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति ने यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। सोनार दुर्ग के चारों तरफ रिंग रोड पर लगातार बढ़ती चौपहिया वाहनों की भीड़ से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ रही थी। इसके साथ ही पर्यटकों को दुर्ग क्षेत्र में आवाजाही के दौरान भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। समिति की बैठक में यह निष्कर्ष निकला कि दुर्ग क्षेत्र की सीमित सड़कों पर चौपहिया वाहनों की मौजूदगी सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन दोनों के लिए चुनौती है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए 26 नवंबर से रिंग रोड पर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक चार पहिया वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। नियमों के उल्लंघन पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। निर्धारित अवधि के दौरान रिंग रोड पर कोई भी चौपहिया वाहन प्रवेश करता है, तो पुलिस उसे जब्त कर चालान करेगी। यदि सुबह 8 बजे के बाद कोई वाहन रिंग रोड पर खड़ा मिलता है तो उसे उठाकर ले जाया जाएगा। दुपहिया वाहन, ऑटो और तिपहिया वाहन पूर्ववत प्रवेश कर सकेंगे। दुर्गवासियों के वाहनों को सत्यापन के बाद अनुमति दी जाएगी, जबकि चौपहिया वाहनों की पार्किंग पहले की तरह अखे प्रोल में ही रहेगी।

इस बीच रोडवेज बस स्टैंड के नीरज बस स्टैंड से स्थानांतरण के बाद नगर परिषद ने रिंग रोड पर संचालित पार्किंग ठेका भी नए स्थान नीरज बस स्टैंड में स्थानांतरित कर दिया है।

प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से जहां दुर्घटनाओं की संभावनाएं कम होंगी, वहीं दुर्ग क्षेत्र में पैदल चलने वाले पर्यटकों को भी सुविधा मिल सकेगी।

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पर्यटन सीजन में सोनार दुर्ग – रिंग रोड चार पहिया वाहनों के लिए बंद

जैसलमेर

