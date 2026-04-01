तपते रेगिस्तान में स्वास्थ्य की जंग, दूरस्थ गांवों में अब भी बेहतर सुविधाओं की दरकार

दूसरी तरफ विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से थोड़ी भी गम्भीर बीमारी की अवस्था में बाहरी शहरों की ओर रुख किए जाने की दशकों पुरानी समस्या आज भी निरंतर जारी है। पत्रिका पड़ताल में यह बात सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कम से कम एक डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया लेकिन हकीकत जुदा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार के आगे की चिकित्सा व्यवस्था ठप है। ग्रामीण क्षेत्रों में बमुश्किल सामान्य चिकित्सक लगाए जा सके हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के कई पद अब भी खाली पड़े हैं। स्त्री रोग, शल्य चिकित्सा, बाल रोग और मेडिसिन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञों की कमी के कारण गंभीर मरीजों को जोधपुर या अन्य बड़े शहरों में रेफर करना पड़ रहा है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं।