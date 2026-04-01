4 महीनों में बदलेगा शहर का भू-नक्शा…38 हजार संपत्तियों का तैयार होगा डिजिटल रिकॉर्ड

अब तक सर्वे टीमों ने शहर की इन्दिरा कॉलोनी, गांधी कॉलोनी और गोवर्धन दास कल्ला कॉलोनी में सर्वे कार्य पूरा कर लिया है। क्षेत्रों में 2000 से अधिक भूखंडों का डाटा संकलित कर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐतिहासिक दुर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सर्वे कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए टीमों की संख्या और संसाधनों में भी आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा रही है। आगामी सप्ताह में यह अभियान और तेज होगा। सर्वे टीमें राजेन्द्र नगर कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट नगर और जयनारायण व्यास कॉलोनी में घर-घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगी। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों से अपील की गई है कि वे आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराकर सहयोग करें ताकि कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए।