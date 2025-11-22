स्वर्णनगरी में सर्द हवाओं के प्रवाह से बढ़ी शीतलता, पारा भी हारा

शादी समारोहों की धूम के बीच मौसम के मिजाज में आई इस तब्दीली ने देर रात लोगों की परेशानी बढ़ाई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 28.2 और न्यूनतम 12.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गत शुक्रवार को यह क्रमश: 30.0 व 13.9 डिग्री दर्ज हुआ था। इस तरह से दिन व रात के दोनों तापमान में लगभग 2 डिग्री की गिरावट आई है।