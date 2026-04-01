सरहदी जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, अब बढ़ेगा पारा

लाठी गांव में स्थित वन विभाग कार्यालय के अस्थायी रेस्क्यू सेंटर में एक सप्ताह तक उपचार के बाद स्वस्थ होने पर 3 चिंकारा हिरणों को जंगल में छोड़ा गया। एक सप्ताह पूर्व 2 चिंकारा हिरण श्वानों के हमले और 1 चिंकारा हिरण सड़क हादसे में गंभीर घायल हो गया था। जिन्हें वन्यजीवप्रेमियों ने वन विभाग के अस्थायी रेस्क्यू सेंटर लाकर भर्ती करवाया। यहां क्षेत्रीय वन अधिकारी जगमालसिंह सोलंकी के निर्देशन में सेंटर प्रभारी महेश विश्नोई की ओर से चिंकारा हिरणों की नियमित देखभाल कर भोजन उपलब्ध करवाया गया। साथ ही अलग वार्ड में रखकर सुरक्षा की गई। इसी प्रकार लाठी पशु चिकित्साधिकारी डॉ.नदीम, पशुधन निरीक्षक मनीषकुमार, निखिलेशकुमार, जयप्रकाश मीणा की ओर से हिरणों का उपचार किया गया। करीब एक सप्ताह में पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर चिंकारा हिरणों को जंगल में छोडऩे की योजना बनाई गई। बुधवार को वन विभाग के वनरक्षक कृष्णकुमार, गेपरराम भील की ओर से तीनों हिरणों को रामदेवरा क्षेत्र में हिरण बाहुल्य क्षेत्र में छोड़ा गया।