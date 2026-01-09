शीतलहर की गिरफ्त में स्वर्णनगरी, न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री तक लुढक़ा… प्रदेश का सबसे सर्द दिन

स्वर्णनगरी सहित समूचा जिला इन दिनों कड़ाके की शीतलहर की गिरफ्त में आया हुआ है। शुक्रवार को जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश भर में सबसे कम रहा। सर्द हवाओं और गिरते तापमान ने आमजन का जन-जीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठिठुरन का असर साफ नजर आ रहा है। इससे पहले गुरुवार को दर्ज किए गए तापमान में जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सै. रहा था और वह सीकर के बाद दूसरा सबसे सर्द शहर साबित हुआ था। दूसरी ओर रामगढ़ और चांधन क्षेत्रों में पारा शून्य के आसपास पहुंच गया और वहां बाइक्स की सीटों से लेकर चार पहिया वाहनों की छतों पर बर्फ की परत जम गई। इधर, शुक्रवार अलसुबह जैसलमेर में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। उस समय सडक़ों पर वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, जैसे-जैसे दिन चढ़ा, आकाश साफ हो गया और धूप निकली, लेकिन सर्द हवाओं के कारण ठंड का असर दिनभर बना रहा। धूप निकलने के बावजूद लोगों को सर्दी से कोई खास राहत नहीं मिली। दिन का अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया।

गांवों में गलन जैसे हालात

मरुस्थलीय जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शीतलहर का प्रभाव और भी अधिक देखने को मिला। रामगढ़ क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बाइक की सीटों, वाहनों की छतों और खुले स्थानों पर बर्फ की चादर जम गई। खेतों और खुले मैदानों में ओस के जमने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। सरसों, जीरा और अन्य रबी फसलों पर पाले की आशंका के चलते किसान खेतों की निगरानी में जुटे हुए हैं। तेज सर्दी के कारण सुबह और देर रात बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते नजर आए। लोग दिनभर ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे। शीतलहर का असर पशुओं पर भी पड़ा है। पशुपालक अपने पशुओं को ठंड से बचाने के लिए बाड़ों में अतिरिक्त इंतजाम करते दिखाई दिए।

जल्द राहत के आसार नहीं

मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और गिरावट या इसी प्रकार की सर्दी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर दिशा से चल रही ठंडी हवाओं के कारण शीतलहर का प्रभाव बना हुआ है। लोगों को सुबह-शाम सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर स्वर्णनगरी में सर्दी ने इस सीजन का सबसे कड़ा प्रहार किया है। शीतलहर के चलते आमजन का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है और आने वाले दिनों में ठंड और बढऩे की आशंका से लोग पहले से ही एहतियात बरतने लगे हैं।

रामगढ़ में बाइक की सीट पर जमी बर्फ

रामगढ़ में सर्दी का सितम जारी है। दो दिन लगातार कोहरे के असर रहा और बर्फीली हवाएं चलती रही। शुक्रवार को पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया और वाहनों पर ओस की बूंदें जम गई। सुबह बाइक की सीट पर बर्फ की चादर नजर आई। सर्दी से राहत पाने के लिए आमजन ने अलाव का सहारा लिया वहीं लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे नजर आए। गलन वाली सर्दी ने लोगों की धूजणी छुड़ा दी। सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव देखने को मिला।