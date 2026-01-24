स्वर्णनगरी अब भी अव्यवस्थाओं की बेडिय़ों में जकड़ी

गुलासतला मार्ग से लेकर गोपा चौक, सदर बाजार और गांधी चौक की ओर जाने वाले मार्गों पर शाम होते ही ट्रैफिक जाम आम बात हो चुकी है। पर्यटक समूहों, ऑटो, टैक्सियों और निजी वाहनों की बढ़ी संख्या के कारण जाम कई बार 15-20 मिनट तक अटका रहता है। शाम को गड़ीसर पर होने वाले लाइट एण्ड साउंड शो को देखने और शो खत्म होने के बाद यहां से गुजरने वाले सैलानियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही नायक मोहल्ला में प्रतिदिन बिखरी गंदगी और कूड़े-कचरे की समस्या स्थानीय लोगों को सालभर झेलनी पड़ती है। बारिश के दिनों में कूड़े व नालों का पानी मिलकर समस्या को और गहरा बना देता है। रहवासी वर्षों से नियमित सफाई व समुचित कचरा-प्रबंधन की मांग कर रहे हैं।