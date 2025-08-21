मेले में 24 घंटे खुला रहेगा अस्पताल, नि:शुल्क मिलेगी जांच व दवाइयां

बाबा रामदेव समाधि दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को रामदेवरा में 24 घंटे चिकित्सा सेवाएं मिलेगी। आपात स्थिति में कार्य के लिए क्षेत्र में 10 एबुलेंस वाहन है। रामदेवरा में 25 अगस्त से बाबा रामदेव का अंतर प्रांतीय मेला शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मेले में कुल 10 एंबुलेंस लगाई गई हैं। आपात स्थिति में मरीज को रामदेवरा से पोकरण होते हुए जोधपुर रैफर करने पर मरीज के लिए पोकरण से जोधपुर के मध्य एंबुलेंस की व्यवस्था की गई है। रामदेवरा अस्पताल 8 घंटे की तीन पारियों में 24 घंटे संचालित होगा। अस्पताल में कुल 50 डॉक्टर 55 नर्सिंग कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी देंगे। स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की जांच और दवाइयां पूरी तरह से नि:शुल्क होगी। श्रद्धालुओं की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के दौरान उन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से मेले में 10 स्वास्थ्य चौकी की व्यवस्था की गई है, जो विभिन्न चयनित जगहों पर यात्रियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। रामदेवरा अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारी अलर्ट मोड पर रहेंगे।