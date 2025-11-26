ट्रेलर की टक्कर से जिला अस्पताल का मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त, सुरक्षित उतरवाया

जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में सडक़ निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण सामग्री लेकर आए टे्रलर की टक्कर मुख्य द्वार को लग गई। जिससे वह पूरी तरह से हिल गया। उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उच्चाधिकारियों को सूचना दिए जाने के बाद ठेकेदार ने दो के्रन भेज कर क्षतिग्रस्त हिस्से को सुरक्षित उतरवा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टे्रलर के हल्के से धक्के से पत्थर का द्वार पूरी तरह से हिल गया। ऐसे में पूर्व में हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।