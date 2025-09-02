Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

नगर प्रवेश की राहें होंगी आकर्षक, आगंतुकों का करेंगी स्वागत

देश-विदेश से वर्ष पर्यन्त जैसलमेर आने वाले सैलानियों को स्वर्णनगरी में प्रवेश करने पर महानगरीय स्तर के विकास से रू-ब-रू करवाने का सपना अब जाकर साकार होने वाला है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 02, 2025

देश-विदेश से वर्ष पर्यन्त जैसलमेर आने वाले सैलानियों को स्वर्णनगरी में प्रवेश करने पर महानगरीय स्तर के विकास से रू-ब-रू करवाने का सपना अब जाकर साकार होने वाला है। पांच वर्ष से ज्यादा समय पहले शहर में प्रवेश के दो प्रमुख मार्गों की तस्वीर बदलने की योजना तैयार की गई थी लेकिन इतने समय तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। पिछले अर्से राज्य सरकार ने इस अहम कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। यह कार्य नगर विकास न्यास (यूआइटी) की तरफ से करवाया जा रहा है। इसके लिए न्यास ने टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में सफल संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। इस कार्य के तहत पुराना चूंगीनाका से बाड़मेर मार्ग के शहीद जयसिंह भाटी चौराहा और जोधपुर मार्ग पर लिंक मार्ग तक की सडक़ का विस्तारीकरण, उस पर डिवाइडर निर्माण, पौधरोपण सहित अन्य कार्य करवाकर दोनों सडक़ों को किसी विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग की शक्ल प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि शहर में प्रवेश करवाने वाली दोनों सडक़ें जैसलमेर नगरपरिषद के अधिकार क्षेत्र में आती हैं लेकिन इस कार्य को यूआइटी से करवाने का पूर्व में निर्णय लिया गया था।

सैलानियों को लुभाएगी स्वर्णनगरी

  • इन दोनों सडक़ मार्गों से ही प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी और विदेशी सैलानी जैसलमेर भ्रमण पर पहुंचते हैं। नगर में प्रविष्ट करवाने वाली सडक़ों के विकास व सुविधाजनक बनाए जाने से उन सैलानियों को न केवल शहर के विकास की झलक नजर आएगी, बल्कि एक विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में जैसलमेर की पहचान और पुख्ता हो सकेगी।
  • इन दोनों सडक़ों के बड़े पैमाने पर विकास और विस्तारीकरण की योजना साल 2019-20 में नगर विकास न्यास ने बनाई थी। तब शहीद जयसिंह भाटी सर्किल से अंबेडकर पार्क तक बाड़मेर रोड के सडक़ विस्तारीकरण एवं विकास कार्य के लिए 8.15 करोड़ रुपए और रेलवे स्टेशन से बाड़मेर लिंक रोड तक जोधपुर रोड़ के सडक़ विस्तारीकरण व विकास कार्य के लिए 6.18 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भिजवाए जाने की अनुशंसा की गई थी।
  • डिस्कॉम और जलदाय विभाग से सडक़ों के विस्तारीकरण के लिए बिजली व पानी की लाइनों की स्थितियों का सर्वे करवाया गया। दोनों विभागों ने लाइनों के परिवर्तन में ही करीब 15 करोड़ रुपए का खर्च बताया था।
  • योजना में नवनिर्मित सडक़ों पर महानगरों की तर्ज पर पौधरोपण कर ग्रीन बैल्ट बनाया जाना था। ऐसे ही पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तैयार करवाया जाना शामिल है।
  • सडक़ों पर सघन वृक्षारोपण से छाया का इंतजाम भी हो सकेगा। कार्य को अंजाम देने के लिए पहले सडक़ मार्गों को चौड़ा करने के साथ आसपास के कब्जों व अतिक्रमणों को हटवाया जाना तय है।

फैक्ट फाइल -

  • 60 करोड़ की राशि की गई है मंजूर
  • 02 सडक़ों की सूरत बदलने का कार्य
  • 06 साल पूर्व में बनी योजना
  • 10 लाख से ज्यादा पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं जैसलमेर

जल्द शुरू करवाया जाएगा कार्य

जैसलमेर में प्रवेश करने वाली सडक़ें बेहतरीन होंगी। इसके लिए यूआइटी ने टेंडर प्रक्रिया कर ली है और आगामी दिनों में कार्यादेश जारी कर देंगे। दोनों सडक़ों का काम एक साथ करवाने से ट्रेफिक का इश्यू होगा, इसलिए उन्हें एक महीने के अंतराल से करवाया जाएगा। साथ ही इससे पहले यातायात पुलिस से विचार विमर्श किया जाएगा।

  • सक्षम गोयल, सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर

Published on:

02 Sept 2025 11:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / नगर प्रवेश की राहें होंगी आकर्षक, आगंतुकों का करेंगी स्वागत

