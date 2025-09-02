नगर प्रवेश की राहें होंगी आकर्षक, आगंतुकों का करेंगी स्वागत

देश-विदेश से वर्ष पर्यन्त जैसलमेर आने वाले सैलानियों को स्वर्णनगरी में प्रवेश करने पर महानगरीय स्तर के विकास से रू-ब-रू करवाने का सपना अब जाकर साकार होने वाला है। पांच वर्ष से ज्यादा समय पहले शहर में प्रवेश के दो प्रमुख मार्गों की तस्वीर बदलने की योजना तैयार की गई थी लेकिन इतने समय तक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। पिछले अर्से राज्य सरकार ने इस अहम कार्य के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। यह कार्य नगर विकास न्यास (यूआइटी) की तरफ से करवाया जा रहा है। इसके लिए न्यास ने टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में सफल संवेदक को कार्यादेश जारी कर दिया जाएगा। इस कार्य के तहत पुराना चूंगीनाका से बाड़मेर मार्ग के शहीद जयसिंह भाटी चौराहा और जोधपुर मार्ग पर लिंक मार्ग तक की सडक़ का विस्तारीकरण, उस पर डिवाइडर निर्माण, पौधरोपण सहित अन्य कार्य करवाकर दोनों सडक़ों को किसी विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग की शक्ल प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि शहर में प्रवेश करवाने वाली दोनों सडक़ें जैसलमेर नगरपरिषद के अधिकार क्षेत्र में आती हैं लेकिन इस कार्य को यूआइटी से करवाने का पूर्व में निर्णय लिया गया था।