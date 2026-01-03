अतिथि देवो भव: की गुम हो रही भावना… नियम-कायदे भी केवल बोर्डों तक सिमटे

स्वर्णनगरी में पर्यटन से जुड़ी व्यवस्थाओं व सुविधाओं को लेकर सैलानियों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। पत्रिका से परिचर्चा में स्वर्णनगरी आने वाले पर्यटकों ने बनाए गए नियम और सहायता व्यवस्थाओं को केवल सूचना बोर्डों तक सीमित बताया। उन्होंने पत्रिका के सामने पीड़ा बयां की कि महंगे दाम, अव्यवस्थाओं और ठगी से उन्हें मायूसी हो रही है। उधर, नव वर्ष की सीजन के बाद निगरानी तंत्र भी कुछ कमजोर हुआ है।