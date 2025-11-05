गार्ड से मिलीभगत कर सोलर प्लांट में चोरी, दो आरोपी गिरफ्तार

सांकड़ा पुलिस ने सोलर प्लांट में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी प्लांट के गार्ड की मिलीभगत से चोरी में शामिल थे।प्रकरण के अनुसार गत 24 जून कोगायड़सिंह पुत्र तगसिंह निवासी गुड्डी हाल पोकरण ने रिपोर्ट दी थी कि 22 जून की रात करीब 3 बजे पावर प्लांट भिणाजपुरा में अज्ञात चोर दो पिकअप गाड़ियां और एक वाहन लेकर आए।
उन्होंने प्लांट की दीवार तोड़कर प्रवेश किया और सुरक्षा गार्डों लक्ष्मणसिंह व भंवरसिंह उर्फ बाबूसिंह को धमकाकर बंधक बना लिया। इसके बाद स्टोर से केबल के ड्रम भरकर गाड़ियां लेकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार के निर्देशन, वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन और थानाधिकारी राणसिंह निपु के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने सघन तलाश और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों चौथाराम पुत्र रेंवताराम और ढलाराम पुत्र प्रागाराम भील निवासी देड़ा, थाना शेरगढ़, जिला जोधपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं।
पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया। प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों और चोरी की संपत्ति की बरामदगी को लेकर विस्तृत अनुसंधान जारी है।
