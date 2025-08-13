अधिकतम और न्यूनतम पारे में 10 डिग्री का अंतर

स्वर्णनगरी में मौसम के तेवर पिछले दिनों के दौरान कभी नरम तो कभी गरम वाले बने हुए हैं। दोपहर और उसके बाद जहां हवा में नमी का प्रतिशत बढऩे से उमस सता रही है तो शाम से रात के समय में लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिन का अधिकतम तापमान 36.5 और न्यूनतम 26.5 डिग्री रिकॉर्ड किया। इस तरह से दोनों तापमानों में 10 डिग्री का अंतर आया है। बीती रात तेज गति की शीतल हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। यह शीतलता बुधवार सुबह करीब 8 बजे तक बनी रही। उसके बाद धीरे-धीरे धूप खिलने और नमी का असर बढऩे से लोगों के पसीने छूटते दिखे। दिन में आकाश में बादलों का जमघट भी बना हुआ है। आगामी कुछ दिनों तक फिलहाल बारिश के आसार काफी कम हैं और धूप-छांव का मौसम लगभग ऐसा ही बना रहने वाला है।