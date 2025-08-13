पानी के लिए त्राहि-त्राहि… कहीं 4 से 6 दिन तो 8 से 10 दिन में एक बार आपूर्ति

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुताबिक 1 अगस्त से 11 अगस्त के बीच 72 घंटे तक हेडवक्र्स पर बिजली गुल रही या वॉल्टेज बहुत कम रहा। डेडिकेटेड फीडर होने के बावजूद सप्लाई ठप रही। दूसरी ओर, विद्युत निगम का कहना है कि हेडवक्र्स को निर्बाध आपूर्ति दी जा रही है और वॉल्टेज की समस्या ग्रिड स्तर पर है। गत 11 अगस्त को मोहनगढ़ हेडवक्र्स को 132 केवी जीएसएस से जोड़ा गया, लेकिन इसके बाद भी जल उत्पादन में सुधार नहीं हुआ। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कैलाशचंद मीणा और सहायक अभियंता गोपालसिंह मीणा मौके पर मौजूद रहे और बताया कि विद्युत व्यवधान की वजह से जल उत्पादन में लगातार कमी बनी हुई है। इस संबंध में डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता बीआर चौधरी ने पत्रिका से बातचीत में कहा कि डिस्कॉम की ओर से मोहनगढ़ हेडवक्र्स पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वॉल्टेज आदि की समस्या ग्रिड से संबंधित है।