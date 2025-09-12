पवन ऊर्जा संयंत्र से तांबे की केबल चोरी प्रकरण में तीन आरोपी गिरफ्तार

पवन ऊर्जा संयंत्र से तांबे की केबल चोरी कर भागने और सुरक्षा गार्डों की गाड़ी को टक्कर मार हत्या का प्रयास करने के मामले में पुलिस थाना खुहड़ी ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला 7 अगस्त की मध्यरात्रि का है जब दो कैंपर गाड़ियों में सवार 8-10 चोर विद्युत संयंत्र से तांबे की केबल काट रहे थे। क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने टीम की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस वारदात में कुछ चोर भागने में सफल रहे, जबकि प्रेमसिंह की पहचान कर ली गई। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा की देखरेख में थानाधिकारी राजेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सक्रिय तलाश और आसूचना संकलन के बाद पुलिस ने प्रेमसिंह, अर्जुनसिंह और गणपतसिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है।