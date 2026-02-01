नहर में डूबने से दो युवकों की मौत, भेड़ों को नहलाने के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार घटना सोमवार सुबह की है। मुरीद खां (15) पुत्र अलशेर खां निवासी करणीनगर, मोहनगढ़ तथा अरबास खां (22) पुत्र तालब खां निवासी भीखोड़ाई नहरी क्षेत्र में भेड़ों को नहला रहे थे, कि अचानलक पैर फिसलने से दोनों युवक संतुलन खो बैठे और गहरे पानी में बहने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल प्रयास कर दोनों को बाहर निकाला और गंभीर अवस्था में मोहनगढ़ के अस्पताल पहुंचाया।