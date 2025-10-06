वेदर रिपोर्ट: सूर्यास्त के बाद मौसम में घुलने लगी शीतलता

स्वर्णनगरी का मौसम अब कुछ-कुछ राहत भरा होने लगा है। दिन में धूप में कमी के साथ तेज हवाओं के प्रवाह के चलते लोगों को तपिश व उमस से राहत मिली है, वहीं शाम से लेकर रात के गहराने पर मौसम में शीतलता घुल रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 35.0 और न्यूनतम 25.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुछ दिन पहले अधिकतम पारा 40 डिग्री के आसपास तक पहुंच गया था। सुबह को मौसम में ठंडक का असर बना हुआ था। अल सुबह काम से निकलने वाले लोगों से लेकर मॉर्निंग वॉक करने वालों को शीतल हवाओं के झोंकों ने मौसम के खुशगवार होने का अहसास दिलाया। सोमवार को शरद पूर्णिमा के बाद परम्परागत तौर पर माना जा रहा है कि आगामी दिनों में रात में पारा और गिरेगा।