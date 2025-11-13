वेदर रिपोर्ट: गुलाबी सर्दी ने वातावरण को खुशगवार बनाया

एक दिन पहले यह क्रमश: 31.4 और 15.0 डिग्री रहा था। आगामी दिनों में भी अधिकतम तापमान के 30 और न्यूनतम के 14 डिग्री के आसपास रहने की सम्भावना है। इन दिनों मौसम में आ रहे परिवर्तन के चलते लोगों की दिनचर्या के साथ खान-पान व खरीदारी के पैटर्न में तब्दीली देखने को मिल रही है। सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूलों के समय में भी फेरबदल से बच्चों को राहत मिली है। फेरी वाले गर्म ब्लांकेट और रजाइयां आदि बेचते भी नजर आ जाते हैं। बाड़मेर मार्ग पर सर्दी के मौसम के मद्देनजर बाहरी लोग कम्बल आदि बेचने के लिए पहुंचे हैं।