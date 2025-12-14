गाड़ी के लगाया लॉक तो मचा हंगामा, पुलिस ने काटा चालान, लगी भीड़

रविवार को दोपहर एक गाड़ी सीमा से बाहर खड़ी थी। जिस पर यातायात पुलिस प्रभारी सवाईसिंह तंवर के नेतृत्व में टीम गश्त के दौरान यहां पहुंची। टीम ने काफी देर तक गाड़ी के चालक का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं मिला तो पुलिस ने गाड़ी के टायरों में लॉक लगा दिया। इस दौरान चालक यहां पहुंचा और उसने हंगामा शुरू कर दिया। वह पुलिस टीम से उलझ गया। थानाधिकारी भारत रावत भी पुलिस बल के साथ यहां से गुजर रहे थे। हंगामा होता देखा तो वे भी रुक गए। पुलिस ने काफी देर तक समझाइश की, लेकिन चालक नहीं माना और गाड़ी मौके पर ही छोड़कर चला गया। जिस पर पुलिस ने ऑनलाइन चालान काटकर छोड़ दिया। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।