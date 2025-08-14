पानी पीने के दौरान छात्र को वाटर कूलर से आया करंट, सिर और हाथ-पैर झुलसे

जैसलमेर जिले के चांधन गांव स्थित एक निजी स्कूल में पानी पीने के दौरान वाटर कूलर में आए करंट से 12 वर्षीय छात्र बुरी तरह झुलस गया। स्टाफ सदस्य ने जब उसे वाटर कूलर के चिपका हुआ देखा तो कूलर को ऑफ कर उसे छुड़वाया और बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 11 बजे छात्र ईशान खां पुत्र मिश्रे खां निवासी चांधन, पानी पीने के लिए वाटर कूलर गया। जब वह पानी पी रहा था तब उसे आए करंट के झटके से उसका सिर, एक हाथ का पंजा और एक पैर झुलस गया। चांधन में प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को जिला मुख्यालय स्थित राजकीय जवाहिर चिकित्सालय लाया गया। जहां उसका उपचार किया जा रहा है। सदर थाना पुलिस के अनुसार अभी तक परिजनों की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है, मामले की जांच की जा रही है। स्कूल स्टाफ ने बताया कि स्कूल में भोजनावकाश के समय करबी 11 बजे बच्चे खाना खा कर कक्षा कक्ष में जा रहे थे। उसी दौरान स्कूल स्टाफ ने ईशान को वाटर कूलर से करंट के चलते चिपके हुए देखा। इसके बाद वाटर कूलर का स्विच बंद किया गया। छात्र को पहले चांधन स्थित चिकित्सा केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला मुख्यालय लाया गया। पुलिस के अनुसार बालक का इलाज जारी है और वह खतरे से बाहर बताया गया है।