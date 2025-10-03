चमगादड़ की चपेट में आने से टूटा तार, एकां जीएसएस की घटना

रामदेवरा क्षेत्र के एकां जीएसएस से जुड़ी विद्युत लाइन के तार से चमगादड़ टकराने पर 11 केवी का विद्युत तार टूटकर जमीन पर गिरने से विद्युतापूर्ति ठप हो गई। गनीमत रही कि इस दौरान किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार क्षेत्र से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित एका जीएसएस से जुड़ी विद्युत आपूर्ति के 11 केवी के तार से शुक्रवार अल सुबह एक चमगादड़ के टकराने पर विद्युत तार टूट कर जमीन पर गिर गया । इस दौरान ग्रामीणों की किसी प्रकार की आवाजाही नहीं होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई । वहीं 11 केवी के तार के टकराने पर चमगादड़ की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं तार टूट कर जमीन पर गिरने से एका जीएसएस से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिसे करीब 6 घंटे बाद डिस्कॉम के कार्मिकों की ओर से युद्ध स्तर पर कार्य करके ठीक किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को बिजली न होने से परेशानी का सामना करना पड़ा।