अटल सड़क योजना के तहत सीसी सड़क का कार्य फिर शुरू, ग्रामीणों को राहत

रामदेवरा. अटल सड़क योजना के तहत करीब दो करोड़ की लागत से बन रही सीसी सड़क का रुका हुआ निर्माण कार्य एक माह के अंतराल के बाद एक बार फिर शुरू हो गया है।
अधूरे कार्य के कारण लंबे समय से परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि दीपावली से एक दिन पहले सड़क निर्माण आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। तब से सड़क पर बिछी मिट्टी वाहनों की आवाजाही में उड़कर राहगीरों की परेशानी का कारण बन रही थी। धूल के कारण कई बार लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था और पैदल चलने वालों को चेहरे पर रुमाल या कपड़ा रखना पड़ता था। अधूरी सड़क पर बिछी कंकरी जगह-जगह फैल जाने से दुपहिया, साइकिल और छोटे वाहनों के टायर लगातार खराब हो रहे थे।
नुकीली कंकरी के कारण पंचर की समस्या बढ़ गई थी। ग्रामीणों का कहना था कि शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही थी और पूरा क्षेत्र परेशान रहा।करीब एक महीने बाद ठेकेदार के कार्मिक मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि कार्य अब बिना रुकावट पूरा होगा और क्षेत्र को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी।
