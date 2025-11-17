अटल सड़क योजना के तहत सीसी सड़क का कार्य फिर शुरू, ग्रामीणों को राहत

अधूरे कार्य के कारण लंबे समय से परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि दीपावली से एक दिन पहले सड़क निर्माण आधा अधूरा छोड़ दिया गया था। तब से सड़क पर बिछी मिट्टी वाहनों की आवाजाही में उड़कर राहगीरों की परेशानी का कारण बन रही थी। धूल के कारण कई बार लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देता था और पैदल चलने वालों को चेहरे पर रुमाल या कपड़ा रखना पड़ता था। अधूरी सड़क पर बिछी कंकरी जगह-जगह फैल जाने से दुपहिया, साइकिल और छोटे वाहनों के टायर लगातार खराब हो रहे थे।