Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जालोर

चाचा ने भतीजी को बनाया था दरिंदगी का शिकार, आपबीती सुन मां को लगा था सदमा, अंतिम सांस तक जेल में रहने की मिली सजा

Jalore Crime: राजस्थान के जालोर जिले में चाचा ने भतीजी को दरिंदगी का शिकार बनाया था। जब बच्ची ने मां को आपबीती बताई तो वह सदमे में चली गई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।

जालोर

Arvind Rao

Sep 20, 2025

Jalore crime
दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की मिली सजा (फोटो- पत्रिका)

Jalore Crime: जालोर जिले में एक छह साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति (पद में चाचा) ने बलात्कार किया था। शुक्रवार को मामले में जालोर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई में आरोपी व्यक्ति को दोषी पाया। ऐसे में कोर्ट ने दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


बता दें कि विशिष्ट लोक अभियोजक रणजीत सिंह राजपुरोहित के अनुसार, पीड़िता की मां ने पुलिस थाने में 27 जनवरी 2025 को मामला दर्ज कर बताया कि उसके पति गुजरात में मजदूरी करते हैं। वह शाम साढे़ चार बजे वह घर पर ही थी। उसकी नाबालिग बेटी घर की गवाड़ी में खेल रही थी।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में गरबा को लेकर VHP और बजरंग दल का नया फरमान, पंडालों में गैर-हिंदुओं की एंट्री पर रोक, चेक होगा आधार कार्ड
भीलवाड़ा
Bhilwara Garba Rules VHP and Bajrang Dal Ban Non-Hindus Entry


बेर खिलाने के बहाने ले गया था


पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति उनके घर की गवाड़ी में से उनकी दोनों बेटियों को बेर खाने के बहाने पड़ोस के खेत में ले गया। जहां उसने उसकी एक बेटी को जाल के पेड़ के नीचे खड़ा रखकर उसकी दूसरी छह वर्षीय बेटी को किसी पास के खेत में पुराने बेरे पर सुनसान जगह पर ले जाकर उसे बलात्कार किया था।


बेटी के रोने की आवाज सुनकर पास खेत में खड़ी दूसरी बेटी दौड़कर गई तो उसने दोनों को डरा धमकाकर घर भेज दिया। घर आने पर बेटी ने अपनी मां को आपबीती बताई। बेटी की आपबीती सुन मां सदमे में चली गई थी।


19 गवाहों के बयान लेखबद्ध किए गए


पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से उन्नीस गवाह के बयान न्यायालय में लेखबद्ध किए गए।


पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कुमार मलिक ने मासूम से बलात्कार करने के दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पचास हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के पूर्व विधायक का निधन, अचानक खराब हुई थी तबियत, दो बार रह चुके हैं एमएलए
झुंझुनू
Navrang Singh Jakhar Passes Away

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2025 03:23 pm

Published on:

20 Sept 2025 03:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / चाचा ने भतीजी को बनाया था दरिंदगी का शिकार, आपबीती सुन मां को लगा था सदमा, अंतिम सांस तक जेल में रहने की मिली सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.