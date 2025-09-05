खुशखबरी: जवाई बांध के कभी भी खोले जा सकते हैं गेट, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

Jawai Dam: जालोर। जवाई बांध में लगातार आवक जारी है। गेट के मुहाने तक पानी का लेवल पहुंच चुका है, लेकिन शुक्रवार शाम 5 बजे तक भी जवाई के गेट नहीं खोले गए। हालांकि पानी की आवक को देखते हुए जवाई नहर खंड सुमेरपुर के एक्सईएन राज भंवरायत ने अलर्ट जारी किया। जारी अलर्ट में बताया कि बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक एवं आगामी दिनों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट को ध्यान में देखते हुए बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं।