जालोर

खुशखबरी: जवाई बांध के कभी भी खोले जा सकते हैं गेट, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

Jawai Dam Update: जवाई बांध में लगातार आवक जारी है। गेट के मुहाने तक पानी का लेवल पहुंच चुका है, लेकिन शुक्रवार शाम 5 बजे तक भी जवाई के गेट नहीं खोले गए।

जालोर

kamlesh sharma

Sep 05, 2025

Jawai Dam
फोटो पत्रिका

Jawai Dam: जालोर। जवाई बांध में लगातार आवक जारी है। गेट के मुहाने तक पानी का लेवल पहुंच चुका है, लेकिन शुक्रवार शाम 5 बजे तक भी जवाई के गेट नहीं खोले गए। हालांकि पानी की आवक को देखते हुए जवाई नहर खंड सुमेरपुर के एक्सईएन राज भंवरायत ने अलर्ट जारी किया। जारी अलर्ट में बताया कि बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक एवं आगामी दिनों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट को ध्यान में देखते हुए बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं।

एक्सईएन ने डाउन स्ट्रीम में जवाई नदी के बहाव क्षेत्र और उसके आस पास पानी के संभावित बहाव को देखते हुए सावधानी बरतने को निर्देशित किया। जवाई बांध का अधिकतम गेज 61.25 फीट है तथा अधिकतम भराव क्षमता 7327.50 मिलयन घन फीट है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक बांध का गेज 58.85 फीट पहुंचा है और पानी 6701.60 मिलियन घन फीट है।

ये भी पढ़ें

Mahi Dam : राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े माही बांध के सभी 16 गेट खोले, जानें गेट खुलने के कुछ खास मौके
बांसवाड़ा
Mahi Dam

अभी 11 क्यूसेक आवक

5 सितंबर शुक्रवार शाम 5 बजे तक जवाई बांध में पानी की आवक 1102 क्यूसेक थी। कुल भराव क्षमता के मुकाबले जवाई बांध में 91.45 फीट पानी की आवक हो चुकी है। इससे पूर्व सवेरे 7 बजे तक जवाई बांध का गेज 58.70 फीट थी और पानी की आवक 1527 क्यूसेक थी।

10 दिन में 1700 एमसीएफटी पानी की आवक

27 अगस्त को जवाई बांध का गेज 51.46 फीट था। बांध में 4975.79 एमसीएफटी पानी मौजूद था। जबकि 5 सितंबर शाम 5 बजे तक जवाई बांध में 6701 एमसीएफटी पानी मौजूद था। इस 10 दिन की अवधि में जवाई बांध में कुल 1725.81 एमसीएफटी पानी की आवक हुई।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: 28 साल बाद छलका जगर बांध, ग्रामीणों ने नदी को ओढ़ाई चुनरी, 26 गांवों को मिलेगा लाभ
करौली
Jagar dam

Updated on:

05 Sept 2025 09:53 pm

Published on:

05 Sept 2025 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / खुशखबरी: जवाई बांध के कभी भी खोले जा सकते हैं गेट, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

