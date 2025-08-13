Rajasthan: बोरवेल से निकालने का बनाया जुगाड़, जानें कौन है मादाराम सुथार

जलापूर्ति में काम आने वाले पीवीसी के नब्बे-नब्बे फीट के तीन पाइप मंगाए। तीनों के आगे एक टी को जोड़कर रस्सी बांध दी। कैमरे को भी इससे जोड़ा। इस जुगाड़ को गहराई में जाने के बाद टी को बालक के सिर से होकर पेट तक पहुंचाया। सीने तक पहुंचते ही रस्सी को खींचा। इससे तीनों पाइप के बीच में बच्चा फंस गया और बाहर निकाल लिया।