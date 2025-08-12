डॉ. वैभव भंडारी की पहल ने दिव्यांगों को दी आत्मनिर्भरता, दुर्लभ बीमारियों पर फैलाई जागरूकता

डॉ. वैभव ने ‘स्वावलंबन फाउंडेशन’ की नींव रखी, जो देश के 15 से अधिक राज्यों के दुर्लभ ( रेयर डिजीज) बीमारियों से पीड़ित मरीजों और दिव्यांगजनों को संबल प्रदान कर रहा है। ‘वॉइस ऑफ रेयर’ जैसे राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से दुर्लभ बीमारियों पर देशभर में जागरूकता फैलाई और नीति निर्माताओं तक उनकी आवाज पहुंचाई।