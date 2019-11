कश्मीर में बर्फबारी और हिमस्खलन से आफत, 5 की मौत, सड़कें हुई बंद

जम्मू-कश्मीर (Snow Fall In Jammu Kashmir) में बुधवार से शुरू हुई (Avalanche In Jammu And Kashmir) बर्फबारी ने (Jammu Kashmir Snow Fall) पहले सुहाने नजारे (Snow Fall) दिखाए लेकिन अब यह (Snow Fall In Srinagar) आफत पैदा (Snow Fall In Valley) कर रही है...