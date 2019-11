कश्मीर में All is Well पर इस शर्त पर ही मिलेगा इंटरनेट

Kashmir: कश्मीर घाटी (Kashmir Valley) में हालात सामान्य होने के साथ प्रशासन ने अब इंटरनेट सेवा बहाली की ओर कदम बढ़ा दिया (Internet service has moved towards restoration) है। पहले चरण में सशर्त ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल करने की तैयारी (Preparation to restore conditional broadband services) पूरी है। सरकारी और निजी संस्थानों के आवेदनों की पुलिस जांच के बाद ही सशर्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवा दी जाएगी।