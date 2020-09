पुलवामा हमले का आरोपी बनना चाहता है डॉक्टर, NEET का एग्जाम देने को मांगी जमानत

जम्मू: Coronavirus संक्रमण काल के बीच ही बड़े बवाल के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से (NTA) JEE और NEET की परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में देशभर से छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। इसी बीच एक आतंकी ने भी परीक्षा देने की इजाजत मांगी है।

जी हां, मेडिकल की करने के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम NEET में यह आतंकी बैठना चाहता है। उक्त युवक का नाम सीआरपीएफ जवानों के काफीले को निशाना बनाकर 40 जवानों को शहीद करने वाले पुलवामा बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है। श्रीनगर निवासी 19 वर्षीय वाएज—उल—इस्लाम ने हमले के लिए केमिकल और बैट्रियां खरीदकर जैश—ए—मोहम्मद के आतंकियों को उपलब्ध करवाई थी। मार्च 2020 में ही उसे गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद एनआईए के समक्ष उसने यह बात स्वीकारी थी।

Accused Waiz-Ul-Islam (in Pulwama terror attack case) has filed an application for bail as he wants to appear for NEET exams. Bail listed for 3rd September. We are opposing this application: NIA counsel Vipin Kalra, Jammu



Next hearing in the case is on September 15. pic.twitter.com/EXS1MtpsX1