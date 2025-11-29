जांजगीर में हादसा… कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, दो की हालत नाजुक

कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत (Photo Patrika)
Accident in Janjgir champa: जांजगीर में देर रात फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खोखसा ओवरब्रिज के पास कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत होने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ( CG News ) दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सिम्स मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर रेफर किया गया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना रात करीब 11 बजे के आसपास की है। ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार में आ रही कार अचानक बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे की सूचना मिलते ही जांजगीर पुलिस भी मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया।
पुलिस के अनुसार घायलों की पहचान स्थानीय युवकों के रूप में हुई है। दोनों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया, लेकिन गंभीर चोटें होने के कारण डॉक्टरों ने तत्काल सिम्स रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि खोखसा ओवरब्रिज में लगातार हादसे हो रहे हैं। रात के समय तेज रफ्तार, पर्याप्त रोशनी की कमी और सड़क पर गड्ढे जैसे कारण अक्सर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक पुख्ता सुधार नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार चालक से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।
