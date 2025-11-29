Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

जांजगीर में हादसा… कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, दो की हालत नाजुक

Accident in janjgir champa: शहर के खोखसा ओवरब्रिज के पास कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों को गंभीर चोटे आई हैं..

2 min read
Google source verification

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Nov 29, 2025

Accident in Janjgir champa

कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत (Photo Patrika)

Accident in Janjgir champa: जांजगीर में देर रात फिर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खोखसा ओवरब्रिज के पास कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत होने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ( CG News ) दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सिम्स मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर रेफर किया गया है।

Accident in Janjgir champa: लोगों ने किया मदद

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक घटना रात करीब 11 बजे के आसपास की है। ओवरब्रिज पर तेज रफ्तार में आ रही कार अचानक बाइक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे। मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हादसे की सूचना मिलते ही जांजगीर पुलिस भी मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया।

दोनों की हालत नाजुक

पुलिस के अनुसार घायलों की पहचान स्थानीय युवकों के रूप में हुई है। दोनों को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया, लेकिन गंभीर चोटें होने के कारण डॉक्टरों ने तत्काल सिम्स रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

ओवरब्रिज में लगातार हो रहे हादसे

स्थानीय लोगों का कहना है कि खोखसा ओवरब्रिज में लगातार हादसे हो रहे हैं। रात के समय तेज रफ्तार, पर्याप्त रोशनी की कमी और सड़क पर गड्ढे जैसे कारण अक्सर दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक पुख्ता सुधार नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार चालक से संबंधित जानकारी जुटाई जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 01:20 pm

Published on:

29 Nov 2025 01:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / जांजगीर में हादसा… कार और बाइक की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, दो की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road Accident: तेज रफ्तार की कहर! बस-कार की भिड़ंत में 25 अधिक यात्री घायल, 8 की हालत गंभीर

बस–कार की भिड़ंत में 25 से अधिक यात्री घायल (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

Road Accident: तेज रफ़्तार का कहर! बीच सड़क सवारियों से भरी बस पलटी, दर्जनों यात्री घायल, Video

बीच सड़क में पलटी बस (photo source- Patrika)
जांजगीर चंपा

CG News: एक साथ जली 5 चिताएं, दोस्त की शादी में गया था सेना का जवान, घर वापस लौटा उसका शव

CG News: एक साथ जली 5 चिताएं, दोस्त की शादी में गया था सेना का जवान, घर वापस लौटा उसका शव
जांजगीर चंपा

CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल

CG Accident News: बारात से लौट रही एसयूवी ट्रक से टकराई, दो जवान समेत 5 की मौत, इलाके में शोक का माहौल(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Accident: जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर.. अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव

CG Accident: जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर.. अंतिम यात्रा में रो पड़ा पूरा गांव
जांजगीर चंपा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.