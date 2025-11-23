CG Fake Note: नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़! सक्ती जिले में 1.75 लाख के नोट जब्त, तीन गिरफ्तार

CG Fake Note: छत्तीसगढ़ के जांजगीर/सक्ती पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह के 3 सदस्यों से 1 लाख 70 हजार रुपए का नकली नोट जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना राज्य के जिले कामारेड्डी के थाना क्षेत्र कामारेड्डी में नकली नोट खपाते हुए आरोपी सिद्धा गौड़ को पकड़ा गया , जहां मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।