जांजगीर चंपा

CG Fake Note: नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़! सक्ती जिले में 1.75 लाख के नोट जब्त, तीन गिरफ्तार

CG Fake Note: जांजगीर/सक्ती पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह के 3 सदस्यों से 1 लाख 70 हजार रुपए का नकली नोट जब्त किया है।

जांजगीर चंपा

image

Shradha Jaiswal

Nov 23, 2025

CG Fake Note: नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़! सक्ती जिले में 1.75 लाख के नोट जब्त, तीन गिरफ्तार

CG Fake Note: नकली नोट रैकेट का भंडाफोड़! सक्ती जिले में 1.75 लाख के नोट जब्त, तीन गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Fake Note: छत्तीसगढ़ के जांजगीर/सक्ती पुलिस ने नकली नोट खपाने वाले गिरोह को पकड़ा है। गिरोह के 3 सदस्यों से 1 लाख 70 हजार रुपए का नकली नोट जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना राज्य के जिले कामारेड्डी के थाना क्षेत्र कामारेड्डी में नकली नोट खपाते हुए आरोपी सिद्धा गौड़ को पकड़ा गया , जहां मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

CG Fake Note: इंटरस्टेट फेक करेंसी रैकेट का खुलासा

जांच में यह बात सामने आई कि कोलकाता के सौरव डे, नारायण भगत और बिहार राज्य के रशीद अहमद द्वारा कम्प्यूटर, कलर प्रिंटर, जेके एक्सल पेपर से नकली नोट बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र में नकली नोट खपा रहे थे। उक्त तीनों आरोपियों को तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

इनके द्वारा बताया गया कि अलग अलग राज्य में नकली नोट खपाया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के सक्ती जिले के थाना डमरा क्षेत्र के नंदलाल जांगड़े निवासी जवाली एवं छतराम आदित्य निवासी देवगांव थाना डभरा को नकली नोट खपाने के लिए दिया गया है।

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

