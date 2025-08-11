कांग्रेस पार्षद की गुंडागर्दी! सरेराह मीडियाकर्मी को पीटा, थप्पड़ मारकर छीन लिया मोबाइल, मचा बवाल

पत्रकारों ने कहा कि यदि मामले की रिपोर्ट नहीं हुई तो वे सोमवार को उक्त पार्षद के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए एसपी कार्यालय पहुंचेंगे। जानकारी के मुताबिक मीडियाकर्मी अखिल सिंह का चांपा के पार्षद पवन आर्य के साथ कुछ बातों को लेकर विवाद था। विवाद के कारण दोनों के बीच तनातनी हो रही थी। रविवार की शाम अखिल सिंह रेलवे स्टेशन चांपा के सामने खड़ा था।