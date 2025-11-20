15 मिनट वाली स्पेशल SP.. कुर्सी संभालते ही 12वीं की छात्रा ने लिए ताबड़तोड़ फैसले, शहर में मच गई हलचल

बता दें कि नवाचार कार्यक्रम के तहत 12वीं की छात्रा को 15 मिनट के लिए एसपी बनाया गया था। वहीं उनके फैसलों ने सभी को हैरान कर दिया। संतोषी ने सबसे पहले स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास स्थित पान ठेला व गुमटियों को 200 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित करने के निर्देश दिए। ताकि छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित व शिक्षा अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। इस फैसले पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे शहर में हलचल तेज हो गई।