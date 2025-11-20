15 मिनट वाली स्पेशल SP.. कुर्सी संभालते ही 12वीं की छात्रा ने लिए ताबड़तोड़ फैसले, शहर में मच गई हलचल

12वीं की छात्रा संतोषी बनीं 15 मिनट की एसपी ( Photo - Patrika )
CG Special SP: अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अनोखा नजारा देखने को मिला, जब महज 15 मिनट के लिए 12वीं की छात्रा संतोषी धीवर को एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। ( CG News ) वहीं कुर्सी संभालते ही संतोषी ने ऐसे प्रशासनिक फैसले लिए, जिससे पूरा पुलिस महकमा चौंक उठा और शहर में चर्चा तेज हो गई।
बता दें कि नवाचार कार्यक्रम के तहत 12वीं की छात्रा को 15 मिनट के लिए एसपी बनाया गया था। वहीं उनके फैसलों ने सभी को हैरान कर दिया। संतोषी ने सबसे पहले स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास स्थित पान ठेला व गुमटियों को 200 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित करने के निर्देश दिए। ताकि छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित व शिक्षा अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। इस फैसले पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे शहर में हलचल तेज हो गई।
इसके अलावा, पुलिस लाइन का अवलोकन करते हुए टू व्हीलर वाहन नीलामी प्रकरण को वरिष्ठ कार्यालय के लिए अग्रेषित किया गया। इस अवसर पर डीएसपी कविता ठाकुर एवं सीएसपी योगिताबाली खापर्डे ने जिले में साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा ट्रैफिक शाखा द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी छात्रा-स्पेशल एसपी को प्रदान की।
