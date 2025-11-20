Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

15 मिनट वाली स्पेशल SP.. कुर्सी संभालते ही 12वीं की छात्रा ने लिए ताबड़तोड़ फैसले, शहर में मच गई हलचल

CG Special SP: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नवाचार के तहत 12वीं क्लास की छात्रा संतोषी धीवर को 15 मिनट के लिए एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं उनके फैसलों से शहर में हलचल मच गई..

जांजगीर चंपा

image

Chandu Nirmalkar

Nov 20, 2025

Chhattisgarh Special SP news

12वीं की छात्रा संतोषी बनीं 15 मिनट की एसपी ( Photo - Patrika )

CG Special SP: अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अनोखा नजारा देखने को मिला, जब महज 15 मिनट के लिए 12वीं की छात्रा संतोषी धीवर को एसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई। ( CG News ) वहीं कुर्सी संभालते ही संतोषी ने ऐसे प्रशासनिक फैसले लिए, जिससे पूरा पुलिस महकमा चौंक उठा और शहर में चर्चा तेज हो गई।

CG Special SP: स्कूल-कॉलेज के पास वाले पान-ठेला बंद

बता दें कि नवाचार कार्यक्रम के तहत 12वीं की छात्रा को 15 मिनट के लिए एसपी बनाया गया था। वहीं उनके फैसलों ने सभी को हैरान कर दिया। संतोषी ने सबसे पहले स्कूल और कॉलेज परिसरों के आसपास स्थित पान ठेला व गुमटियों को 200 मीटर से अधिक दूरी पर संचालित करने के निर्देश दिए। ताकि छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित व शिक्षा अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। इस फैसले पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई, जिससे शहर में हलचल तेज हो गई।

साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

इसके अलावा, पुलिस लाइन का अवलोकन करते हुए टू व्हीलर वाहन नीलामी प्रकरण को वरिष्ठ कार्यालय के लिए अग्रेषित किया गया। इस अवसर पर डीएसपी कविता ठाकुर एवं सीएसपी योगिताबाली खापर्डे ने जिले में साइबर सुरक्षा, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा ट्रैफिक शाखा द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी छात्रा-स्पेशल एसपी को प्रदान की।

Updated on:

20 Nov 2025 06:16 pm

Published on:

20 Nov 2025 05:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / 15 मिनट वाली स्पेशल SP.. कुर्सी संभालते ही 12वीं की छात्रा ने लिए ताबड़तोड़ फैसले, शहर में मच गई हलचल

जांजगीर चंपा

छत्तीसगढ़

CG News: भाई ले गया मोबाइल, तो नाराज छोटा भाई चढ़ गया हाईटेंशन टॉवर पर, 2 घंटे तक चला ड्रामा

CG News: भाई ले गया मोबाइल, तो नाराज छोटा भाई चढ़ गया हाईटेंशन टॉवर पर, 2 घंटे तक चला ड्रामा
जांजगीर चंपा

CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी की नई गाइडलाइन, अब ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या हुआ नया

व्यापम ने जारी की नई गाइडलाइन (photo-patrika)
जांजगीर चंपा

अ, ब, स, द भी नहीं बता सके सरकारी स्कूल के बच्चे, निरीक्षण के दौरान खुली पोल

अ, ब, स, द भी नहीं बता सके सरकारी स्कूल के बच्चे, निरीक्षण के दौरान खुली पोल
जांजगीर चंपा

CG News: 25 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

CG News: 25 माह में रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 1 करोड़ 88 लाख की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
जांजगीर चंपा

CG Crime: 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, दो आरोपी सीसी टीवी में कैद, फिर भी पुलिस के हाथ खाली

CG Crime 1 करोड़ से ज्यादा की लूट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, दो आरोपी सीसी टीवी में कैद, फिर भी पुलिस के हाथ खाली
जांजगीर चंपा
