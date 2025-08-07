7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जांजगीर चंपा

CG Train News: चौथी रेल लाइन का कार्य शुरू, ट्रेनों के पहिए थमने से यात्रियों को होगी परेशानी…

CG Train News: जांजगीर-चांपा जिले के बिलासपुर से झारसगुड़ा तक चौथी रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके लिए अब रेलवे के द्वारा नॉन इंटरलॉकिंग की शुरूआत कर दी है।

जांजगीर चंपा

Shradha Jaiswal

Aug 07, 2025

CG Train News: चौथी रेल लाइन का कार्य शुरू(photo-patrika)
CG Train News: चौथी रेल लाइन का कार्य शुरू(photo-patrika)

CG Train News: छत्तीसगढ़ ने जांजगीर-चांपा जिले के बिलासपुर से झारसगुड़ा तक चौथी रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसके लिए अब रेलवे के द्वारा नॉन इंटरलॉकिंग की शुरूआत कर दी है। इसके लिए अगस्त माह में यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के लिए नान इंटरलाकिंग कार्य 31 अगस्त से 15 सितबर तक करने का काम होगा। इसके लिए 30 ट्रेनों को रद्द किया गया है।

इसी तरह दर्जनभर गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से होकर चलेंगी। अगस्त और सितंबर माह में कई प्रमुख तीज-त्योहार हैं। हरतालिका तीज, गणेशोत्सव जैसे कई पर्व होंगे। ऐसे में यात्रियों ट्रेनों के पहिए थमने से परेशानी होगी। चौथी लाइन जांजगीर-चांपा जिले से भी होकर गुजर रही है। वर्तमान में जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन से लेकर नहरिया बाबा मंदिर मार्ग के सामने लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन काम की रतार काफी धीमी है। यही हाल अमृत भारत योजना का भी है।

ये भी पढ़ें

CG Train Cancelled: 27 अगस्त से 2 सितंबर तक लोकल एवं एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, देखें list…
रायगढ़
CG Train Cancelled: 27 अगस्त से 2 सितंबर तक लोकल एवं एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, देखें list...(photo-patrika)

CG Train News: रद्द की जाएंगी 30 ट्रेनें

30 अगस्त से 2 सितमबर तक 18113 टाटानगर-बिलासपुर एक्सप्रेस।

31 अगस्त से 3 सितबर तक 18114 बिलासपुर-टाटानगर एक्सप्रेस।

3 सितबर को 18109 टाटानगर-इतवारी एक्सप्रेस।

3 सितबर को 18110 इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस।

30 अगस्त को 20822 सांतरागाछी-पुणे एक्सप्रेस।

01 सितबर को 20821 पुणे-सांतरागाछी एक्सप्रेस।

31 अगस्त को 22512 कामया-कुर्ला एक्सप्रेस।

2 सितबर को 22511 कुर्ला-कामया एक्सप्रेस।

29 अगस्त एवं 1 सितबर को 22846 हटिया-पुणे एक्सप्रेस।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Aug 2025 02:22 pm

Published on:

07 Aug 2025 02:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Train News: चौथी रेल लाइन का कार्य शुरू, ट्रेनों के पहिए थमने से यात्रियों को होगी परेशानी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.