CG Train News: चौथी रेल लाइन का कार्य शुरू, ट्रेनों के पहिए थमने से यात्रियों को होगी परेशानी…

इसी तरह दर्जनभर गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से होकर चलेंगी। अगस्त और सितंबर माह में कई प्रमुख तीज-त्योहार हैं। हरतालिका तीज, गणेशोत्सव जैसे कई पर्व होंगे। ऐसे में यात्रियों ट्रेनों के पहिए थमने से परेशानी होगी। चौथी लाइन जांजगीर-चांपा जिले से भी होकर गुजर रही है। वर्तमान में जांजगीर-नैला रेलवे स्टेशन से लेकर नहरिया बाबा मंदिर मार्ग के सामने लाइन बिछाने का काम चल रहा है, लेकिन काम की रतार काफी धीमी है। यही हाल अमृत भारत योजना का भी है।