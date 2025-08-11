11 अगस्त 2025,

सोमवार

जांजगीर चंपा

CG Weather Update: 12 अगस्त से धुंआधार बारिश का दौर.. बंगाल की खाड़ी में बन रहा तगड़ा सिस्टम, जारी हुआ ताजा अपडेट

CG Weather Update: प्रदेश में मानसून पर ब्रेक लग गया है। गर्मी से लोग परेशान है। इस बीच मौसम विभाग ने 12 अगस्त से तेज बारिश के आसार जताए हैं।

जांजगीर चंपा

Chandu Nirmalkar

Aug 11, 2025

CG Weather Update, Meteorological Department has issued Yellow Alert today Chhattisgarh 4 districts lightning and rain warning
बंगाल की खाड़ी में बन रहा तगड़ा सिस्टम, होगी झमाझम बारिश (फाइल फोटो पत्रिका)

CG Weather Update: मानसून द्रोणिका का पूर्वी छोर अरूणाचल प्रदेश की ओर से चला गया था। इसलिए प्रदेश सहित जिले में मानसून ब्रेक की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से मानसून ब्रेक की स्थिति समाप्त हो गई। ( CG News ) इससे जिले में 12 से झमाझम बारिश होने की संभावना है। उमस भरी गर्मी से हर वर्ग के लोग खासे परेशान हैं। जिले का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री दर्ज किया गया।

CG Weather Update: सावन के अंतिम में मानसून पर ब्रेक

ज्ञात हो कि आषाढ़ के अंतिम व सावन के शुरूआत में जिले में मानसून मेहरबान रहा। लगातार जिले में बारिश रुक-रुककर हो रही थी। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बारिश के जाने वाला माह सावन के अंतिम में मानसून ब्रेक की स्थिति आ गई। सावन की विदाई में जेठ सी तपन होने लगी। लोगों गर्मी से बेहाल हो रहे है। मानसून ब्रेक होने होने के कारण जिले में गर्मी बढ़ गई है।

गर्मी ऐसी कि लोग एसी में रहना पसंद कर रहे

उमस भरी गर्मी के कारण कूलर भी काम करना बंद कर दिया। केवल एसी में रहना लोग पसंद कर रहे हैं। सावन के महीने में पिछले 10 साल में जिले का तापमान 35.4 डिग्री को पार किया। लोग आफिस में पसीना से तरबतर होते रहे। साथ ही बाहर धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लेकिन अब राहत भरी खबर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो लो प्रेशर बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 12 अगस्त से जिले में झमाझम बारिश होगी। इसके बाद 13 को भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी।

जाने कौन सी सिस्टम के बनने से होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिक रायपुर एचपी चंद्रा के अनुसार उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किमी ऊपर तक फैलीा हुआ है। जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। 13 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम बंगाल में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे कुछ स्थानों पर आज बारिश हो सकती है। फिलहाल झमाझम बारिश की संभावना 12 व 13 अगस्त को होने की संभावना है।

Published on:

11 Aug 2025 12:56 pm

