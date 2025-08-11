CG Weather Update: 12 अगस्त से धुंआधार बारिश का दौर.. बंगाल की खाड़ी में बन रहा तगड़ा सिस्टम, जारी हुआ ताजा अपडेट

उमस भरी गर्मी के कारण कूलर भी काम करना बंद कर दिया। केवल एसी में रहना लोग पसंद कर रहे हैं। सावन के महीने में पिछले 10 साल में जिले का तापमान 35.4 डिग्री को पार किया। लोग आफिस में पसीना से तरबतर होते रहे। साथ ही बाहर धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लेकिन अब राहत भरी खबर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो लो प्रेशर बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 12 अगस्त से जिले में झमाझम बारिश होगी। इसके बाद 13 को भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी।