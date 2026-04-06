Chhattisgarh: बम ब्लास्ट से दहला जांजगीर-चांपा, आधी रात धमाके से सहमे लोग, एक युवक घायल

यह मामला अकलतरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम बनाहिल की शनिवार रात की है। (Chhattisgarh news ) आधी रात बदमाशों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने किराए के मकान सह दुकान में जलता हुआ डेटोनेटर फेंक दिया। इस हमले में संचालक भूपेंद्र साहू बाल-बाल बच गए, हालांकि विस्फोट की तीव्रता से दुकान का सारा सामान चकनाचूर हो गया। घटना रात करीब 11 बजे की है। ग्राम धरदेई निवासी भूपेंद्र साहू, जो बनाहिल में वेदान्त सर्विस नाम से सीएससी सेंटर चलाते हैं, दुकान के पीछे बने कमरे में सो रहे थे।