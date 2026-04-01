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जांजगीर चंपा

CG Crime News: घर में घुसकर दंपति की निर्मम हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने गला रेतकर उतारा मौत के घाट

Village Murder Case: छत्तीसगढ़ के मुलमूला थाना क्षेत्र के खपरी गांव में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर पति-पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी।

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जांजगीर चंपा

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Laxmi Vishwakarma

Apr 01, 2026

घर में घुसकर दंपति की निर्मम हत्या (photo source- Patrika)

घर में घुसकर दंपति की निर्मम हत्या (photo source- Patrika)

CG Crime News: आनंद नामदेव/छत्तीसगढ़ के एक शांत गांव में देर रात हुई दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। मुलमूला थाना क्षेत्र के ग्राम खपरी में अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर सो रहे पति-पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कथित तौर पर होली जैसे त्योहारों में इस्तेमाल होने वाले मुखौटे पहनकर आए थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रहे।

CG Crime News: कुछ संदिग्धों की तलाश शुरू

बताया जा रहा है कि देर रात बदमाश चोरी या लूट की नीयत से घर में घुसे थे। इसी दौरान पति-पत्नी की नींद खुल गई, जिसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से दोनों का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। घर के अंदर दंपति की खून से सनी लाशें पड़ी मिलीं, जिसे देख हर कोई सन्न रह गया।

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल को सील कर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है, ताकि सबूत जुटाए जा सकें। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और शक के आधार पर कुछ संदिग्धों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में इसे लूट के दौरान की गई हत्या माना जा रहा है, हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी दहशत और आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस तरह की वारदात ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति को नियंत्रित रखा जा सके।

CG Crime News: मामले में पुलिस की जांच जारी

ग्रामीण इलाकों में इस तरह की वारदातें अक्सर लूटपाट या आपसी रंजिश के चलते सामने आती हैं। कई मामलों में बदमाश पहचान छिपाने के लिए मुखौटे या कपड़े से चेहरा ढंक लेते हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में पहले भी रात के समय घरों में घुसकर चोरी और लूट की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन इस तरह की निर्मम हत्या की घटनाएं बेहद गंभीर मानी जाती हैं।

ऐसे मामलों में पुलिस आमतौर पर फॉरेंसिक जांच, मोबाइल लोकेशन, और संदिग्धों के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने, रात्रि गश्त बढ़ाने और लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है।

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Published on:

01 Apr 2026 10:52 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Crime News: घर में घुसकर दंपति की निर्मम हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने गला रेतकर उतारा मौत के घाट

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