CG Crime News: घर में घुसकर दंपति की निर्मम हत्या, नकाबपोश बदमाशों ने गला रेतकर उतारा मौत के घाट

बताया जा रहा है कि देर रात बदमाश चोरी या लूट की नीयत से घर में घुसे थे। इसी दौरान पति-पत्नी की नींद खुल गई, जिसके बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से दोनों का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सुबह जब आसपास के लोगों को घटना की जानकारी मिली तो गांव में हड़कंप मच गया। घर के अंदर दंपति की खून से सनी लाशें पड़ी मिलीं, जिसे देख हर कोई सन्न रह गया।