CG Crime: जिस फोटोग्राफर ने कैद की थीं खुशियां, वही निकला बुजुर्ग दंपती का कातिल, शादी समारोह के बहाने पूरे घर की कर ली थी रेकी

पुलिस के अनुसार, 31 मार्च की रात सुरेंद्र अपने तीन साथी गजेंद्र पाल, श्याम रतन दिनकर और विजेंद्र पाल के साथ छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ। चोरी की नीयत से घुसे आरोपियों की आहट पाकर बुजुर्ग संतराम साहू की नींद खुल गई। खुद को घिरता देख और पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने धारदार हथियार से संतराम पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर जब उनकी पत्नी श्याम बाई बीच-बचाव करने आईं, तो हत्यारों ने उनका भी गला रेत दिया। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।