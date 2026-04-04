Police Transfer: सक्ती पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 4 थाना प्रभारियों का हुआ तबादला, आदेश जारी

आदेश के तहत निरीक्षक राजेश कुमार पटेल को डभरा थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं कमल किशोर महतो को नगरदा थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा विंटन कुमार साहू को हसौद थाना प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि जितेंद्र कोशले को चंद्रपुर थाना प्रभारी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने थानों में कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन के साथ जनता की सेवा में तत्पर रहें।