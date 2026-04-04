Monkey Terror in CG: खूंखार बंदरों का आतंक, 20 से ज्यादा लोगों को नोंच डाला, 4 गंभीर

हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। जानकारी के अनुसार, यह आक्रामक बंदर लगभग हर दिन एक से दो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार बंदरों को पकडऩे के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं, गांव के गौ सेवक और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है।