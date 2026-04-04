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जांजगीर चंपा

Monkey Terror in CG: खूंखार बंदरों का आतंक, 20 से ज्यादा लोगों को नोंच डाला, 4 गंभीर

Monkey Terror in CG: मालखरौदा क्षेत्र में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर है। पिछले 8 से 10 दिनों से एक आक्रामक बंदर लगातार लोगों पर हमला कर रहा है, जिससे अब तक 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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जांजगीर चंपा

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Khyati Parihar

Apr 04, 2026

बंदरों का आतंक (फोटो सोर्स- Unsplash)

बंदरों का आतंक (फोटो सोर्स- Unsplash)

Monkey Terror in CG: जांजगीर-चांपा जिले में इन दिनों बंदरों का आतंक तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 8 से 10 दिनों से बंदरों का एक झुंड लगातार इलाके में घूम रहा है। जिसमें शामिल एक बंदर अत्यधिक आक्रामक हो गया है और लोगों पर लगातार हमला कर रहा है। कलमी, मालखरौदा और पोता गांव में इस बंदर के हमलों से दहशत का माहौल बना हुआ है। अब तक 20 से अधिक लोग इस बंदर के हमले का शिकार हो चुके हैं, जिनमें 4 से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

ग्रामीणों में भय का माहौल

हालात ऐसे हैं कि ग्रामीण घरों से बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी जा रही है। जानकारी के अनुसार, यह आक्रामक बंदर लगभग हर दिन एक से दो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम लगातार बंदरों को पकडऩे के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं, गांव के गौ सेवक और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी इस अभियान में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को सफलता नहीं मिल पाई है।

डीएफओ ने की अपील

इस मामले में डीएफओ हिमांशु डोंगरे ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जहां भी बंदरों का झुंड दिखाई दे वहां जाने से बचें और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें। इधर, लगातार बढ़ते हमलों के कारण ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस आक्रामक बंदर को पकड़कर क्षेत्र में शांति बहाल की जाए। फिलहाल, प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है और सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि कब तक लोगों को इस बंदर के आतंक से राहत मिल पाएगी।

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श्वानों का आतंक(photo-patrika)

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Updated on:

04 Apr 2026 06:16 pm

Published on:

04 Apr 2026 06:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Monkey Terror in CG: खूंखार बंदरों का आतंक, 20 से ज्यादा लोगों को नोंच डाला, 4 गंभीर

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