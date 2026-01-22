बंदर ने मां की गोद से 15 दिन की मासूम को छीनकर कुएं में फेंका, फिर हुआ ये चमत्कार? जानकर उड़ जाएंगे होश

बंदर ने मासूम को छीनकर कुएं में फेंका (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक बेहद चौंकाने और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बन गया है। एक घर के आंगन में अपनी मां की गोद में बैठी मात्र 15 दिन की नवजात बच्ची को अचानक एक बंदर ने झपट्टा मारकर गोद से छीन लिया और कुछ ही पलों में पास ही स्थित एक खुले कुएं में फेंक दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब मां अपने घर के आंगन में बैठकर नवजात बच्ची को दुलार रही थी। तभी अचानक एक बंदर आंगन में कूदा और पल भर में बच्ची को छीनकर भाग निकला। इससे पहले कि परिवार के लोग कुछ समझ पाते या संभल पाते, बंदर बच्ची को लेकर नजदीक मौजूद खुले कुएं तक पहुंच गया और उसे उसमें गिरा दिया।
बच्ची के कुएं में गिरते ही मां की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। करीब 10-15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्ची को कुएं से बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची ने डायपर पहन रखा था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह पानी में नहीं डूबी और उसकी जान बच सकी। यदि रेस्क्यू में थोड़ी भी देरी होती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।
बच्ची को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार, समय पर रेस्क्यू होने के कारण बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर है और किसी भी गंभीर चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर उसे निगरानी में रखा गया है।
घटना के बाद से गांव में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बंदरों की बढ़ती समस्या पर नियंत्रण लगाने और खुले कुओं को ढंकने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
