बंदर ने मां की गोद से 15 दिन की मासूम को छीनकर कुएं में फेंका, फिर हुआ ये चमत्कार? जानकर उड़ जाएंगे होश

बच्ची के कुएं में गिरते ही मां की चीख-पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। करीब 10-15 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बच्ची को कुएं से बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि बच्ची ने डायपर पहन रखा था, जिसकी वजह से वह पूरी तरह पानी में नहीं डूबी और उसकी जान बच सकी। यदि रेस्क्यू में थोड़ी भी देरी होती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था।