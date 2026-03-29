CG Accident: तेज रफ्तार का कहर, दो बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत

CG Accident: जांजगीर में शिवरीनारायण के ग्राम दुरपा के पास एक हृदयविदारक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई, जबकि दो मासूम बच्चे अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। घटना उस वक्त हुई जब दुरपा मोड़ के पास तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई।
मृतकों की पहचान हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम हरेठी निवासी मनोज केंवट और बिर्रा थाना क्षेत्र के नकटीडीह निवासी पियूष टार्जन के रूप में हुई है। दोनों युवक किसी काम से शिवरीनारायण आए थे और लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों चालकों के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
हादसे के वक्त बाइकों पर सवार दो छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से दोनों घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही शिवरीनारायण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शिवरीनारायण पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारी दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सड़क की स्थिति, दोनों बाइक चालकों की गति और अन्य परिस्थितियों की पड़ताल कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों बाइकें अत्यधिक गति से आ रही थीं, जिससे हादसा टाला नहीं जा सका।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग अक्सर ट्रैफिक और बाइक रफ्तार के लिए संवेदनशील है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद सड़क पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारी आम नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वे बाइक या वाहन चलाते समय सावधानी और गति नियंत्रण का ध्यान रखें, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। हादसे ने परिवारों और गांव में शोक की लहर फैला दी है। मृतकों मनोज केवट और पीयूष टार्जन के परिजन और स्थानीय लोग हादसे की त्रासदी को लेकर बेहद दुखी हैं। पुलिस ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद, यदि आवश्यकता पड़ी तो सड़क सुरक्षा के लिए और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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