CG Accident: तेज रफ्तार का कहर, दो बाइकों की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत

हादसे के वक्त बाइकों पर सवार दो छोटे बच्चे भी इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से दोनों घायल बच्चों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही शिवरीनारायण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है, वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शिवरीनारायण पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारी दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए सड़क की स्थिति, दोनों बाइक चालकों की गति और अन्य परिस्थितियों की पड़ताल कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि दोनों बाइकें अत्यधिक गति से आ रही थीं, जिससे हादसा टाला नहीं जा सका।