CG News: “हम भाजपाई हैं…” कहकर चालान का विरोध, चांपा थाने में BJP कार्यकर्ताओं ने की दबंगई, जमकर हुई नोंक-झोंक

नगरवासियों के बीच भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की इस तरह की दादागिरी को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। कई लोग इसे ट्रिपल इंजन सरकार के कथित असर से जोड़कर देख रहे हैं तो वहीं कुछ इसे सत्ता के नशे में कानून को जेब में रखने की कोशिश बता रहे हैं। थाना में हुई इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक पहचान कानून से ऊपर है या फिर नियम सभी के लिए समान रहेंगे। फिलहाल पुलिस अपने रुख पर कायम है और कानून के अनुसार कार्रवाई की बात कह रही है।